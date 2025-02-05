Ученые нашли в Нидерландах "дьявольские деньги": они могут рассказать о забытом языческом культе (фото)

Название монетам дали христианские миссионеры, но сами язычники этот термин не использовали

Археологи в Нидерландах смогли обнаружить языческое место поклонения, в котором приносились в жертву "дьявольские деньги". Находка ценна не только тем, что проливает свет на жизнь людей, живших в том регионе в дохристианские времена, но и возможно показывает смену эпох.

Исследование обнародовано в журнале Medieval Archeology. Ритуальное место VII века нашли с помощью металлоискателя возле деревушки Хезинген, что практически на границе Германии.

Во время раскопок исследователи обнаружили золотые монеты, которые ходили в Римской империи и монеты династии Меровингов. Кроме того, были найдены подвески в германском стиле, фрагменты серебряных предметов и свидетельства жертвоприношений животных.

Само место имело 17 деревянных столбов, ориентированных с востока на запад, и огромный валун возле них. При этом, поблизости не было найдено поселений и захоронений, что говорит о том, что место имело исключительно ритуальное значение.

Мы на удивление мало знаем о населении этого региона в раннем средневековье, так как письменных записей практически нет, а археологические находки весьма редки. Но ученые считают, что здесь проживали племена саксов в небольших деревнях. В VII-VIII веках в регион прибывают франкские миссионеры и начинают проводить активную христианизацию местного населения и к IX веку все местные правители перешли в христианство.

Из более поздних текстов известно, что местное население поклонялось по меньшей мере трем богам — Вотану (Одину), Донару (Тору) и Саксноту, которым приносились жертвы. То есть найденные в Хезингене монеты и другие украшения скорее всего были оставлены там намеренно в качестве приношения. Некоторые из этих предметов были согнуты или сломаны, что может указывать на ритуал "убийства" предмета, связывая это с переходом из мира людей. Впрочем, высокое содержание фосфатов в почве может говорить о том, что там также могли приносить в жертву животных.

Святилище перестали использовать где-то в конце VIII века. Известно, что некий Оодхельм передал земли в собственность церкви в 799 году и, возможно, что он или его предки уже отказались от языческих богов.

Многие языческие святилища тех времен были разграблены и разрушены, однако в Хезингене следов разрушения найдено не было. Ученые предполагают, что местные элиты перешли в христианство и святилище просто было заброшено.

Громкое название найденных монет следует из текста, описывающего крещение у Саксонов — язычник должен был публично заявить, что отказывается от поклонения старым богам и от приношения монет им в жертву. Эти монеты в текстах названы "дьявольскими деньгами", поскольку христиане хотели приравнять язычество к дьяволопоклонничеству, а языческих богов к демонам.

Как сообщалось ранее, ученые установили, что зерно появилось в рационе наших предков еще 780 тысяч лет назад. То есть на полмиллиона раньше, чем считалось.