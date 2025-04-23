Магнитная буря завершится уже на днях? Что говорят ученые

На графике не появились новые геомагнитные бури

Землю все еще не отпустила "красная" сильная магнитная буря. Однако ученые прогнозируют, что в ближайшие дни ее сила будет падать, и наконец шторм закончится уже на этих выходных.

Согласно данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, в среду, 23 апреля, на Земле бушует сильная магнитная буря в 5 баллов.

Уже в четверг, 24 апреля, она снизится до четырехбалльной, то есть до средней. Пятница, 25 апреля, также пройдет со средней магнитной бурей. Однако на выходных, 26 и 27 апреля, прогнозируется низкая солнечная активность, поэтому штормов не будет.

Заметим, что график геомагнитных штормов обновляется каждые 10 минут, ведь данные поступают от активности светила. Поэтому прогнозы могут не оправдываться и геомагнитная буря может быть как выше, так и ниже.

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