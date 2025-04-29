Ученые обнаружили новых вымерших животных: они жили одновременно с динозаврами (фото)

Этот вид прямых современных отпрысков не оставил

Одновременно с бронированными анкилозаврами и множеством других динозавров в позднемеловом периоде жили и млекопитающие. Ранее неизвестный род и вид был обнаружен в пустыне Гоби в Монголии.

Это животное, размером с мышь. Ее назвали Ravjaa ishiii. Ученые отчитались о находке в журнале Acta Palaeontologica Polonica.

Реконструкция Ravjaa ishiii (на переднем плане), на ноге динозавра-гадрозаврида Gobihadros. Автор изображения: Кохей Футака

Окаменелости обнаружили еще в 2019 году. Тогда нашли долю нижней челюсти длиной в один сантиметр и определили, что это остатки млекопитающего из семьи Zhelestidae. Исследование задержалось из-за пандемии.

Монгольские исследователи удивили особенности челюсти — высота зубов и форма не принадлежала ни одному известному виду. Это означает, что в Монголии был обнаружен первый образец нового вида и рода Zhelestidae.

Челюсть Ravjaa ishiii

Находка также доказывает, что мелкие млекопитающие эпохи динозавров обитали не только вдоль берегов старинных водоемов. Считается, что этот вид питался семенами и фруктами.

Семья Желестовых (Zhelestidae) является одной из самых разных групп млекопитающих. В нее входят как гигантские травоядные, маленькие хищники, похожие на ласку, свиновидные всеядные и т.д.

Разные представители семьи Zhelestidae

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