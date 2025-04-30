Владельцы этих животных гораздо реже страдают деменцией: проверьте, есть ли вы среди них

Японские ученые доказали эффективность этих животных в снижении риска болезни

Хотите сохранить ясный ум в старости? Заведите собаку! Научное исследование показало, что люди с собаками имеют на 40% более низкий риск деменции после 50 лет.

Кошки, к сожалению, такого эффекта не имеют, хотя тоже доставляют радость. Об этом в своей статье пишет Metro.

Как отмечает Metro, японские ученые изучили более 11 тысяч человек и обнаружили интересную закономерность. Владельцы собак, много гуляющих и общающихся с другими людьми, болеют деменцией на 20% реже. А вот у владельцев кошек такого преимущества нет.

Издание также рассказывает об исследованиях из Британии. Там ученые наблюдали за 7,5 тысячами людей старше 50 лет. Их проверяли на память и скорость мышления дважды, с промежутком в восемь лет. Как пишет Metro, оказалось, что собаки и кошки помогают только живущим сам — у них медленнее ухудшалась память.

По информации издания, врачи организации Alzheimer’s Society говорят, что животные очень помогают людям с деменцией. Уход за собакой или котом повышает самооценку и делает человека более самостоятельным. Когда трудно разговаривать с людьми, общение с животным становится особенно ценным. Животные дарят положительные эмоции и поддержку.

Metro рекомендует хорошо подумать, до того как заводить животное для человека с деменцией. Надо учесть: понимает ли человек, что такое уход за животным, сможет ли его кормить и выводить на прогулку, где купить животное и вообще хочет ли человек иметь домашнего любимца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, действительно ли собаки могут общаться с помощью кнопок. К такой коммуникации более подвержены тревожные животные.