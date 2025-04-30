Власники цих тварин набагато рідше страждають на деменцію: перевірте, чи є ви серед них

Японські вчені довели ефективність цих тварин у зниженні ризику хвороби

Хочете зберегти ясний розум у старості? Заведіть собаку! Наукове дослідження показало, що люди з собаками мають на 40% нижчий ризик деменції після 50 років.

Коти, на жаль, такого ефекту не мають, хоча теж приносять радість. Про це у своїй статті пише Metro.

Як зазначає Metro, японські вчені вивчили понад 11 тисяч людей і виявили цікаву закономірність. Власники собак, які багато гуляють і спілкуються з іншими людьми, хворіють на деменцію на 20% рідше. А от у власників котів такої переваги немає.

Видання також розповідає про дослідження з Британії. Там вчені спостерігали за 7,5 тисячами людей старше 50 років. Їх перевіряли на пам'ять і швидкість мислення двічі, з проміжком у вісім років. Як пише Metro, виявилося, що собаки та коти допомагають тільки тим, хто живе сам — у них повільніше погіршувалася пам'ять.

За інформацією видання, лікарі з організації Alzheimer's Society кажуть, що тварини дуже допомагають людям з деменцією. Догляд за собакою чи котом підвищує самооцінку і робить людину більш самостійною. Коли важко розмовляти з людьми, спілкування з твариною стає особливо цінним. Тварини дарують позитивні емоції та підтримку.

Metro радить добре подумати, перш ніж заводити тварину для людини з деменцією. Треба врахувати: чи розуміє людина, що таке догляд за твариною, чи зможе її годувати і виводити на прогулянку, де купити тварину і чи взагалі хоче людина мати домашнього улюбленця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи дійсно собаки можуть спілкуватися за допомогою кнопок. До такої комунікації більш схильні тривожні тварини.