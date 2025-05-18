Земля была в сетях сильной магнитной бури. Чего ждать землянам в начале недели

Покоя в эти дни точно не видеть

Земля пережила сильную магнитную бурю, которая неожиданно начала бушевать в субботу, 17 мая. Ученые прогнозируют, что ее сила немножко упадет, но в начале новой недели "красный" шторм возобновится.

Согласно обновленному графику на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, в воскресенье, 18 мая, держится средняя магнитная буря в 3,55 балла.

Уже на следующий день, 19 мая, ожидается сильный шторм в 5 баллов, который продержится всего сутки и во вторник, 20 мая снова опустится до 3,67 балла, то есть до среднего. "Оранжевый" шторм будет и в среду, 21 мая.

С четверга, 22 мая, не прогнозируется каких-либо геомагнитных колебаний выше 4 баллов включительно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что скоро некоторые области Украины покинут заморозки и к ним придет летняя температура. Синоптики рассказали, где можно готовиться к 30 теплым градусам в конце мая и предупредили, что местами потепление будет сопровождаться дождями и грозой.