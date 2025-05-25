Геомагнитную тишину нарушил взрыв на Солнце. Будут ли в эти дни бури

На графике пока "зеленые" дни

Сейчас Землю не беспокоят магнитные бури. В ближайшие дни они также не прогнозируются. Однако на Солнце неожиданно произошла сильная вспышка.

Ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather сначала прогнозировали тишину, однако 25 мая ее нарушила сильная солнечная вспышка класса X1.1, которая была вызвана пятном 4098, которого почти не было видно на выходных.

"Излучение от вспышки ионизировало верхние слои земной атмосферы, что вызвало кратковременное отключение радиосвязи на коротких волнах над Тихим океаном", — пояснили они.

Однако сможет ли вспышка вызвать магнитные бури, ученые пока не знают. Они продолжают следить за развитием пятна.

Магнитные бури 25-27 мая

Согласно обновленному графику геомагнитных колебаний на эти дни, который обнародован на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас держится низкая солнечная активность. Она прогнозируется и в течение 26-27 мая.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким областям в Украине не повезет с погодой в эти дни, ведь синоптики прогнозируют сильные ливни.