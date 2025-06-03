Не делайте это 3 июня, чтобы не потерпеть неудачу
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Узнайте, что не стоит делать в этот день
Во вторник, 3 июня, по новому стилю, христиане вспоминают святого мученика Лукилиана и тех, что с ним. До введения новоюлианского календаря праздник отмечали 16 июня.
Сначала Лукилиян был языческим жрецом, который жил в Никомедии. Позже мужчина изменил свои взгляды и перешел в христианство. Он распространял Слово Божие, чем обращал к вере в Иисуса Христа.
Впоследствии Лукилиана схватили и забрали в тюрьму. Там он познакомился с другими христианами: Клавдием, Ипатием, Павлом и Дионисием. Они поддерживали друг друга и вместе служили Господу. Позже верующих жестоко пытали, от чего они погибли.
Традиции и приметы 3 июня
В этот день верующие идут в храм и молятся мученику Лукилиану и тем, кто с ним. Христиане благодарят за то, что имеют и просят здоровья у святого. В народе в этот день активно собирали лекарственные травы.
- Теплая погода сегодня является предвестником жаркого лета.
- Дождь свидетельствует о большом количестве грибов осенью. Также в ближайшее время может быть ненастье.
- Гудят пчелы – к жаре.
Что нельзя делать 3 июня
- Нельзя оставлять еду с ужина в тарелке. Это может навлечь проблемы.
- Не стоит начинать что-то новое, потому что можете получить неудачу.
- Запрещено отказывать в помощи, потому что это может вызвать проблемы.
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