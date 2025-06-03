Укр

Не делайте это 3 июня, чтобы не потерпеть неудачу

Автор
Виктория Козар
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Автор
Праздник 3 июня 2025 года
Праздник 3 июня 2025 года. Фото Freepik

Узнайте, что не стоит делать в этот день

Во вторник, 3 июня, по новому стилю, христиане вспоминают святого мученика Лукилиана и тех, что с ним. До введения новоюлианского календаря праздник отмечали 16 июня.

Сначала Лукилиян был языческим жрецом, который жил в Никомедии. Позже мужчина изменил свои взгляды и перешел в христианство. Он распространял Слово Божие, чем обращал к вере в Иисуса Христа.

Впоследствии Лукилиана схватили и забрали в тюрьму. Там он познакомился с другими христианами: Клавдием, Ипатием, Павлом и Дионисием. Они поддерживали друг друга и вместе служили Господу. Позже верующих жестоко пытали, от чего они погибли.

Традиции и приметы 3 июня

В этот день верующие идут в храм и молятся мученику Лукилиану и тем, кто с ним. Христиане благодарят за то, что имеют и просят здоровья у святого. В народе в этот день активно собирали лекарственные травы.

  • Теплая погода сегодня является предвестником жаркого лета.
  • Дождь свидетельствует о большом количестве грибов осенью. Также в ближайшее время может быть ненастье.
  • Гудят пчелы – к жаре.

Что нельзя делать 3 июня

  • Нельзя оставлять еду с ужина в тарелке. Это может навлечь проблемы.
  • Не стоит начинать что-то новое, потому что можете получить неудачу.
  • Запрещено отказывать в помощи, потому что это может вызвать проблемы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в 2025 году будут отмечать Зеленые праздники. Осталось совсем немного времени.

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#Традиции #Запреты #Свято