Можете потерять все деньги: что категорически запрещено делать 6 июня
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Верующие в этот день соблюдают запреты
Сегодня, 6 июня, по новому стилю, христиане восточного обряда чтят память святых преподобных Висариона и Иллариона. До перехода ПЦУ на новоюлианский календарь праздник приходился на 19 июня.
Висарион был учеником Антония Великого и Макария Египетского и избрал путь аскетизма. Почти все время он молился, постился и был уединен. Еду и воду он употреблял редко. По преданию он исцелял больных и превращал непригодную для питья воду и питьевую.
Илларион был игуменом Далматской обители близ Константинополя. Когда были гонения за иконами, он отказывался их уничтожать. За это его заключили в тюрьму и долго пытали. Умер святой мирно, в обители.
Традиции и приметы 6 июня
В прежние времена в этот день наблюдали за облаками. Традиционно именно 6 июня начинали полоть огороды от сорняков. Это был символ очищения и подготовки к урожаю.
- утром роса на траве – ждите хорошую погоду;
- лягушки громко квакают — день будет ясным;
- Многие комары вечером — июль будет жарким;
- небо ясное – лето будет урожайным.
Что нельзя делать 6 июня
- конфликтовать — ссоры в этот день затянутся надолго, а весь негатив вернется к тому, кто его задумал;
- одалживать деньги — по поверьям, средства, которые вы ссужаете в этот день, не вернутся;
- отправляться в путешествие – поездки в этот день будут неудачными и принесут несчастье;
- стричь волосы и ногти – так вы можете "обрезать" свое здоровье и счастье.
Именины 6 июня
В этот день именины отмечают Георгий, Илларион.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда празднуем Троицу в 2025 году. Уже в эти выходные нас ждет светлый праздник.