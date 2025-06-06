Можете потерять все деньги: что категорически запрещено делать 6 июня

Верующие в этот день соблюдают запреты

Сегодня, 6 июня, по новому стилю, христиане восточного обряда чтят память святых преподобных Висариона и Иллариона. До перехода ПЦУ на новоюлианский календарь праздник приходился на 19 июня.

Висарион был учеником Антония Великого и Макария Египетского и избрал путь аскетизма. Почти все время он молился, постился и был уединен. Еду и воду он употреблял редко. По преданию он исцелял больных и превращал непригодную для питья воду и питьевую.

Илларион был игуменом Далматской обители близ Константинополя. Когда были гонения за иконами, он отказывался их уничтожать. За это его заключили в тюрьму и долго пытали. Умер святой мирно, в обители.

Традиции и приметы 6 июня

В прежние времена в этот день наблюдали за облаками. Традиционно именно 6 июня начинали полоть огороды от сорняков. Это был символ очищения и подготовки к урожаю.

утром роса на траве – ждите хорошую погоду;

лягушки громко квакают — день будет ясным;

Многие комары вечером — июль будет жарким;

небо ясное – лето будет урожайным.

Фото: freepik

Что нельзя делать 6 июня

конфликтовать — ссоры в этот день затянутся надолго, а весь негатив вернется к тому, кто его задумал;

одалживать деньги — по поверьям, средства, которые вы ссужаете в этот день, не вернутся;

отправляться в путешествие – поездки в этот день будут неудачными и принесут несчастье;

стричь волосы и ногти – так вы можете "обрезать" свое здоровье и счастье.

Именины 6 июня

В этот день именины отмечают Георгий, Илларион.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда празднуем Троицу в 2025 году. Уже в эти выходные нас ждет светлый праздник.