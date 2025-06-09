Солнце продолжает играться. Ожидаются ли в эти дни геомагнитные бури

Прогнозы могут меняться в течение суток

Сейчас Земля отдыхает от магнитной бури, которой не должно быть. Однако некоторые ученые говорят, что в ближайшее время может возобновиться "красный" геомагнитный шторм, который, вероятно, опустится до "оранжевого" уровня.

На этой неделе возможны незначительные геомагнитные бури класса G1, когда ожидается еще один выброс корональной массы (СМЕ), который упадет на Землю. Модели NASA предусматривают удар 9 июня, как сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Магнитные бури 9-11 июня 2025

Однако между тем на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, говорят, что пока нет каких-либо геомагнитных бурь.

Только 10 и 11 июня ожидаются средние штормы в 3,7 и 4 балла.

Заметим, что на этом графике могут изменяться данные каждые 10 минут, ведь солнечная погода нестабильна. Поэтому бури могут увеличить свою силу, ослабнуть или вообще их не будет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, спадет ли жара в Украине во второй половине июня.