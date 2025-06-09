Сонце продовжує гратись. Чи очікуються цими днями геомагнітні бурі

Прогнози можуть змінюватись протягом доби

Наразі Земля відпочиває від магнітної бурі, якої не мало бути. Однак деякі вчені кажуть, що найближчим часом може поновитись "червоний" геомагнітний шторм, який пізніше, ймовірно, опуститься до "оранжевого" рівня.

Цього тижня можливі незначні геомагнітні бурі класу G1, коли очікується ще один викид корональної маси (СМЕ), який впаде на Землю. Моделі NASA передбачають удар 9 червня, як повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Магнітні бурі 9-11 червня 2025

Однак тим часом на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу кажуть, що поки немає будь-яких геомагнітних бур.

Лише 10 та 11 червня очікуються середні шторми в 3,7 та 4 бали.

Зауважимо, що на цьому графіку можуть змінюватись дані кожні 10 хвилин, адже сонячна погода нестабільна. Тому бурі можуть збільшити свою силу, ослабнути чи їх взагалі не буде.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи спаде спека в Україні у другій половині червня.