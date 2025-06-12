Землю "трясет" магнитная буря. Отступит ли она в ближайшие дни

На графике есть "средняя" и "красная" магнитная буря

Земля все еще в лапах сильной магнитной бури, сила которой постоянно колеблется. В ближайшие дни она также не завершится, хотя ненадолго уменьшится.

Геомагнитная буря класса G2, то есть 6-балльная, возможна 14 июня, когда ожидается, что область коронального взаимодействия (CIR) поразит магнитное поле Земли. Об этом сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

"CIR – это переходные зоны между медленными и быстрыми потоками солнечного ветра. Они содержат ударные волны и усиленные магнитные поля, легко вызывающие полярные сияния", — пояснили астросиноптики.

Магнитные бури 12-14 июня

Согласно данным Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, в четверг, 12 июня, бушует средняя магнитная буря почти в 5,3 балла. Уже 13 июня она упадет до средней 3,7-балльной. Но уже в субботу снова ожидается сильный шторм в 5,7 балла.

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