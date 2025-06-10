На Земле до сих пор бушует затяжная магнитная буря. Возьмет ли она перерыв на этой неделе

На графике еще есть "оранжевые" дни

На графике магнитных колебаний продолжает бушевать геомагнитный шторм, который должен был завершиться еще на прошлой неделе. В ближайшие дни его сила не превысит 4 баллов.

Как сообщили астросиноптики на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, во вторник, 10 июня, держится средняя магнитная буря в 3,6 балла.

Средний "оранжевый" шторм прогнозируется и 11 июня. Однако в четверг его не будет.

Объясним, что затяжная магнитная буря должна была бы завершиться еще 6 июня, ведь утром того дня солнечная активность была низкой. 7 июня оказалось, что вчерашний шторм возобновился и был на уровне 6 баллов, то есть "красным", но опять же на 8 июня утром снова прогнозировалась низкая солнечная активность.

Позже, 9 июня, ученые, обновив график, сообщили, что буря, которая бушевала в воскресенье, не затихла. Хотя опять на понедельник не прогнозировалось штормов.

Это свидетельствует, что погода на светиле меняется в течение суток и если утром не будет штормов, то это не значит, что они не возобновятся вечером.

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