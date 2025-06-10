Укр

На Земле до сих пор бушует затяжная магнитная буря. Возьмет ли она перерыв на этой неделе

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Космос Новость обновлена 10 июня 2025, 11:47
Космос. Фото Открытые источники

На графике еще есть "оранжевые" дни

На графике магнитных колебаний продолжает бушевать геомагнитный шторм, который должен был завершиться еще на прошлой неделе. В ближайшие дни его сила не превысит 4 баллов.

Как сообщили астросиноптики на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, во вторник, 10 июня, держится средняя магнитная буря в 3,6 балла.

Средний "оранжевый" шторм прогнозируется и 11 июня. Однако в четверг его не будет.

Объясним, что затяжная магнитная буря должна была бы завершиться еще 6 июня, ведь утром того дня солнечная активность была низкой. 7 июня оказалось, что вчерашний шторм возобновился и был на уровне 6 баллов, то есть "красным", но опять же на 8 июня утром снова прогнозировалась низкая солнечная активность.

Позже, 9 июня, ученые, обновив график, сообщили, что буря, которая бушевала в воскресенье, не затихла. Хотя опять на понедельник не прогнозировалось штормов.

Это свидетельствует, что погода на светиле меняется в течение суток и если утром не будет штормов, то это не значит, что они не возобновятся вечером.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине начнет спадать жара.

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#Прогноз #Магнитные бури #График