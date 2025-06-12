Будете несчастны весь год: что нельзя делать 12 июня
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Следует воздержаться от некоторых действий в этот день
В четверг, 12 июня, по новому стилю, христиане вспоминают преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского. До введения новоюлианского календаря это происходило 25 июня.
Онуфрий родился в Египте в IV веке. Он был монахом монастыря. Впоследствии мужчина начал обитать в египетской пустыне. Вел уединенный образ жизни. В пустыне Онуфрий прожил 60 лет. Там его нашел преподобный Пафнутий, посетивший пустыню. Именно ему Онуфрий рассказал о своей жизни. Затем Пафнутий похоронил его и вернулся в монастырь.
Петр отметился тем, что жил на горе Афон. Потому позже его и стали называть Афонским. Некоторое время он находился в плену разбойничьего племени бедуинов. Вышел оттуда благодаря Николаю Чудотворцу. После этого Петр начал жить на горе Афон, и это длилось 50 лет.
Традиции и приметы 12 июня
Верующие в этот день спешат в храмы, чтобы почтить Онуфрия Великого и Петра Афонского. В народе особое внимание уделялось солнцу. Люди смотрели на него и загорали. Также было принято ловить рыбу и варить из нее уху.
- Утренняя роса в этот день — предвестник большого урожая.
- Жара свидетельствует о том, что погода будет теплой все лето.
- Порывистый ветер — к переменной погоде.
Что нельзя делать 12 июня
- Не стоит одевать черную одежду, потому что можно отвлечь счастье.
- Не ложитесь спать слишком поздно, потому что будет сложно добиться желаемого.
- Запрещено одалживать соль, потому что избавитесь от изобилия.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда празднуем День отца в 2025 году. Остались считанные дни.