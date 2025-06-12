Будете несчастны весь год: что нельзя делать 12 июня

Следует воздержаться от некоторых действий в этот день

В четверг, 12 июня, по новому стилю, христиане вспоминают преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского. До введения новоюлианского календаря это происходило 25 июня.

Онуфрий родился в Египте в IV веке. Он был монахом монастыря. Впоследствии мужчина начал обитать в египетской пустыне. Вел уединенный образ жизни. В пустыне Онуфрий прожил 60 лет. Там его нашел преподобный Пафнутий, посетивший пустыню. Именно ему Онуфрий рассказал о своей жизни. Затем Пафнутий похоронил его и вернулся в монастырь.

Петр отметился тем, что жил на горе Афон. Потому позже его и стали называть Афонским. Некоторое время он находился в плену разбойничьего племени бедуинов. Вышел оттуда благодаря Николаю Чудотворцу. После этого Петр начал жить на горе Афон, и это длилось 50 лет.

Традиции и приметы 12 июня

Верующие в этот день спешат в храмы, чтобы почтить Онуфрия Великого и Петра Афонского. В народе особое внимание уделялось солнцу. Люди смотрели на него и загорали. Также было принято ловить рыбу и варить из нее уху.

Утренняя роса в этот день — предвестник большого урожая.

Жара свидетельствует о том, что погода будет теплой все лето.

Порывистый ветер — к переменной погоде.

Что нельзя делать 12 июня

Не стоит одевать черную одежду, потому что можно отвлечь счастье.

Не ложитесь спать слишком поздно, потому что будет сложно добиться желаемого.

Запрещено одалживать соль, потому что избавитесь от изобилия.

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