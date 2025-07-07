Странный след в небе над Одессой был не ракетой: астроном рассказал, что его могло оставить

Подобные объекты могут вести себя очень странно

В ночь на 7 июля жители Одесской, Николаевской, Херсонской областей и Крыма видели в небе странный след. В сети тогда появилось множество предположений о том, что это было, однако официальных версий пока не озвучивалось.

"Телеграф" решил обратиться за разъяснением к астроному Алексею Стеклову. Он отмечает, что такие следы не очень характерны для сгорания в атмосфере кусков металла или камня.

"Это скорее всего распад небольших кусков ядра кометы", — сказал он.

Стеклов подчеркнул, что подобная витиеватая траектория полета обломков очень напоминает распад не очень плотного тела. По его словам, металл или камень продемонстрировали бы другой паттерн поведения при контакте с атмосферой.

"Касательные вторжения кусков комет выдают и не такие фокусы в атмосфере при распадах", — отметил астроном.

Странный след над Одессой

Как сообщалось ранее, упомянутый след появился в небе около 23:00 6 июля. После этого в сети появилась информация о том, что причиной тому было падения каких-то деталей ракеты Falcon 9, однако запусков в тот день не проводилось. Также одной из версий было взрыв российской баллистической ракеты на высоте в 40+ километров, ведь как раз в то время для Одессы была объявлена ракетная угроза.

Как известно, кометы это космические тела, которые летают вокруг Солнца по очень вытянутой орбите. Обычно они состоят из соединений на основе углерода, а также из замороженной воды. Из-за последней при прохождении возле Солнца за кометой начинает тянуться характерный "хвост". Соответственно при разрушении кометы, должно бы появиться множество мелких объектов низкой плотности, которые бы наверняка начали испаряться при вхождении в плотную атмосферу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 10 июля над Украиной можно увидеть полнолуние. Кроме этого в то же время в небе можно будет увидеть Венеру в Золотых воротах эклиптики.