Дивний слід у небі над Одесою не був ракетою: астроном розповів, що його могло залишити

Подібні об’єкти можуть поводитися дуже дивно

У ніч на 7 липня жителі Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та Криму бачили в небі дивний слід. У мережі тоді з'явилося багато припущень про те, що це було, проте офіційних версій поки що не озвучувалося.

"Телеграф" вирішив звернутися за роз’ясненням до астронома Олексія Стєклова. Він зазначає, що такі сліди не дуже характерні для згоряння в атмосфері шматків металу чи каменю.

"Це, швидше за все, розпад невеликих шматків ядра комети", — сказав він.

Стєклов підкреслив, що подібна хитромудра траєкторія польоту уламків дуже нагадує розпад не дуже щільного тіла. За його словами, метал чи камінь продемонстрували б інший патерн поведінки при контакті з атмосферою.

"Дотичні вторгнення шматків комет видають і не такі фокуси в атмосфері при розпадах", — зазначив астроном.

Дивний слід над Одесою

Як повідомлялося раніше, згаданий слід з’явився у небі близько 23:00 6 липня. Після цього в мережі з’явилася інформація про те, що причиною було падіння якихось деталей ракети Falcon 9, проте запусків у той день не проводилося. Також однією з версій був вибух російської балістичної ракети на висоті 40+ кілометрів, адже якраз в той час для Одеси було оголошено ракетну загрозу.

Як відомо, комети це космічні тіла, які літають навколо Сонця дуже витягнутою орбітою. Зазвичай вони складаються зі сполук на основі вуглецю, а також із замороженої води. Через останню під час проходження біля Сонця за кометою починає тягтися характерний "хвіст". Відповідно при руйнуванні комети, повинно з’явитися безліч дрібних об’єктів низької щільності, які напевно почали б випаровуватися при входженні в щільну атмосферу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 10 липня над Україною можна побачити повний місяць. Окрім цього в той же час у небі можна буде побачити Венеру у Золотих воротах екліптики.