Рано радовались. Ученые предупреждают о новой магнитной буре

Ученые обновили график геомагнитных штормов на начало недели

Долговременная красная магнитная буря наконец-то завершилась на Земле, но тишина продолжалась недолго. Еще 11 июля она возобновила свою силу и бушует до сих пор, хотя немного упала.

В воскресенье, 13 июля, возможны незначительные геомагнитные бури класса G1, или 5-балльные, поскольку Земля проходит мимо потока высокоскоростного солнечного ветра. Газообразный материал вытекает из экваториальной дыры в атмосфере Солнца, как сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Магнитные бури на Земле 13-15 июля

По данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, в воскресенье, 13 июля, держится средняя магнитная буря в 4,4 балла. Однако она прогнозируется недолгой.

Уже с 14 и 15 июля на Земле предполагается низкая солнечная активность в 2,7-3 балла.

Что будет в эти дни

Однако заметим, что прогноз не окончательный, ведь погода на светиле может меняться каждые 10 минут. Поэтому сила магнитной бури может вырасти или упасть, или шторм вообще неожиданно завершиться.

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