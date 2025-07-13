Рано раділи. Вчені попереджають про нову магнітну бурю

Вчені оновили графік геомагнітних штормів на початок тижня

Довготривала червона магнітна буря нарешті завершилась на Землі, але тиша тривала недовго. Ще 11 липня вона поновила свою силу і вирує досі, хоча трошки впала.

У неділю, 13 липня, можливі незначні геомагнітні бурі класу G1, або 5-бальні, оскільки Земля проходить повз потік високошвидкісного сонячного вітру. Газоподібний матеріал витікає з екваторіальної діри в атмосфері Сонця, як повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Магнітні бурі на Землі 13-15 липня

За даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, у неділю, 13 липня, тримається середня магнітна буря в 4,4 бала. Однак вона прогнозується недовгою.

Вже з 14 та 15 липня на Землі передбачається низька сонячна активність у 2,7-3 бали.

Що буде цими днями

Однак зауважимо, що прогноз не остаточний, адже погода на світилі може змінюватись кожні 10 хвилин. А тому сила магнітної бурі може вирости або впасти, чи шторм взагалі несподівано завершиться.

нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що спека в Україні посилиться ще більше. Місцями очікується до +43 градусів.