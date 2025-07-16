Магнитная буря уменьшила силу, но радоваться рано. Что обещают ученые в конце рабочей недели

Ученые предостерегают о солнечных пятнах

"Красная" магнитная буря, которая начала бурлить 11 июля, уже 16 июля немного снизила свою силу до "оранжевой". А на Солнце тем временем растет вероятность сильной вспышки, которую может вызвать одно пятно из 9 различных групп пятен.

Количество солнечных пятен снова растет, особенно в северном полушарии светила. Девять различных групп солнечных пятен сейчас повернуты "лицом" к Земле. А новое солнечное пятно AR4142 имеет магнитное поле дельта-класса, которое содержит энергию для солнечных вспышек X-класса, как сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Магнитные бури на Земле 16-18 июля

На сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, обновили график геомагнитных штормов. По данным, 16 июля держится средняя магнитная буря в 4 балла. Однако уже 17 и 18 июля прогнозируется низкая солнечная активность.

График солнечной активности

Но заметим, что прогноз не окончательный, ведь погода на светиле может меняться каждые 10 минут.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что жара наконец-то отступает. Синоптики поделились прогнозом, когда погода порадует прохладой.