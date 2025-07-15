Магнитная буря не выросла, но и не завершилась. Что будет в ближайшие дни

На графике есть всего однодневная магнитная буря

Земля до сих пор находится под влиянием сильной магнитной бури, которая не так уж давно достигала максимальных 7 баллов. Теперь же ее сила зафиксировалась около 5 баллов и уже 16 июля она, вероятно, завершится.

Как сообщили на сайте Meteoagent, составляющем свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, 15 июля держится сильная магнитная буря в 5 баллов. Однако она прогнозируется недолгой и уже 16 июля, вероятно, завершится.

Объясним, что затяжная магнитная буря, которая бушевала аж с 26 мая, наконец завершилась 10 июля. Однако уже 11 июля начался новый геомагнитный шторм, который продолжается до сих пор.

Кроме того, астросиноптики предупреждают, что прогноз относительно магнитных бурь не окончательный, ведь погода на светиле не стабильна. График солнечной активности обновляется каждые 10 минут, а потому если сейчас магнитная буря продолжается, а на следующий день ее не будет, то это не значит, что ее точно не ожидается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда Украину покинет аномальная жара. Синоптик Игорь Кибальчич дал прогноз.