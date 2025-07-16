Магнітна буря зменшила силу, але радіти рано. Що обіцяють вчені наприкінці робочого тижня

Вчені застерігають про сонячні плями

"Червона" магнітна буря, яка почала вирувати 11 липня, вже 16 липня трошки знизила свою силу до "оранжевої". А на Сонці тим часом зростає ймовірність сильного спалаху, який може спричинити одна пляма з 9 різних груп плям.

Кількість сонячних плям знову зростає, особливо в північній півкулі світила. Дев'ять різних груп сонячних плям зараз повернуті "обличчям" до Землі. А нова сонячна пляма AR4142 має магнітне поле дельта-класу, яке містить енергію для сонячних спалахів X-класу, як повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Магнітні бурі на Землі 16-18 липня

На сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, оновили графік геомагнітних штормів. За даними, 16 липня тримається середня магнітна буря в 4 бали. Однак вже 17 та 18 липня прогнозується низька сонячна активність.

Графік сонячної активності

Але зауважимо, що прогноз не остаточний, адже погода на світилі може змінюватись кожні 10 хвилин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що спека нарешті відступає. Синоптики поділились прогнозом, коли погода порадує прохолодою.