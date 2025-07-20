Что строго запрещено делать в день пророка Ильи 20 июля, чтобы не навлечь беду
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Узнайте, что можно и нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святого
В пятницу, 20 июля, согласно церковному календарю, православные верующие и греко-католики чтят память библейского ветхозаветного пророка Илью. По старому стилю святого вспоминают 2 августа.
Илья родился в IX веке до нашей эры в Фесвии Галаадской (современная Иордания). Он с раннего детства твердо знал, что его путь – служение Богу. В зрелом возрасте пророк встал на защиту веры, выступив против израильского царя-идолопоклонника Ахава.
Однажды Илья изрек, что единственный истинный Бог накажет землю засухой — и пророчество сбылось. Лишь после этого люди признали силу Божью, и на землю снова пролился дождь. Согласно Библии, пророк Илия совершил много чудес и исцелений, а за свою непоколебимую веру был взят на небо в огненной колеснице.
В Ильи день в храмах проходят литургии и особые богослужения. В этот день христиане приходят в церковь и обращаются с молитвой к святому. У Ильи просят обильный урожай, мир в семье и мирное небо.
Примечательно, что в народных поверьях пророка Илью отождествляют с восточнославянским богом Перуном — властелином грома, молний и дождей. Оба считаются защитниками плодородия и покровителями урожая.
Что нельзя делать 20 июля
- Купаться — нечистая сила на дно затащит.
- Впускать в дом бродячих кошек и собак — в них может таиться нечистая сила.
- Работать — можно навлечь беду на семью.
- Смотреться в зеркало — темные силы могут забрать энергию.
- Носить украшения – они приманят нечистую силу.
Народные приметы 20 июля
- В Ильин день до обеда лето, а после обеда – осень.
- Пошел дождь — два ближайших месяца будут холодными.
- Осадков нет — еще шесть недель дождей не будет.
- Гром звучит гулко — пройдет сильный ливень.
У кого именины 20 июля
Сегодня именины празднуют Илья, Афанасий, Алексей, Сергей, Иван и Петр.
Праздники и события 20 июля
- День работников металлургической и горнодобывающей промышленности в Украине
- Международный день шахмат
- Международный день торта (International Cake Day)
- День освоения космоса (Space Exploration Day)
- Всемирный день прыжка
- День без купальников
Напомним, что в этом месяце есть ряд интересных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых дат и выходных на июль 2025 года.
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