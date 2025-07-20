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Что строго запрещено делать в день пророка Ильи 20 июля, чтобы не навлечь беду

Автор
Татьяна Кармазина
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Какой сегодня праздник - Ильин день
Какой сегодня праздник - Ильин день. Фото pinterest.com

Узнайте, что можно и нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святого

В пятницу, 20 июля, согласно церковному календарю, православные верующие и греко-католики чтят память библейского ветхозаветного пророка Илью. По старому стилю святого вспоминают 2 августа.

Илья родился в IX веке до нашей эры в Фесвии Галаадской (современная Иордания). Он с раннего детства твердо знал, что его путь – служение Богу. В зрелом возрасте пророк встал на защиту веры, выступив против израильского царя-идолопоклонника Ахава.

Однажды Илья изрек, что единственный истинный Бог накажет землю засухой — и пророчество сбылось. Лишь после этого люди признали силу Божью, и на землю снова пролился дождь. Согласно Библии, пророк Илия совершил много чудес и исцелений, а за свою непоколебимую веру был взят на небо в огненной колеснице.

В Ильи день в храмах проходят литургии и особые богослужения. В этот день христиане приходят в церковь и обращаются с молитвой к святому. У Ильи просят обильный урожай, мир в семье и мирное небо.

Примечательно, что в народных поверьях пророка Илью отождествляют с восточнославянским богом Перуном — властелином грома, молний и дождей. Оба считаются защитниками плодородия и покровителями урожая.

перун бог у словян
Восточнославянский бог Перун. Фото: pinterest.com

Что нельзя делать 20 июля

  • Купаться — нечистая сила на дно затащит.
  • Впускать в дом бродячих кошек и собак — в них может таиться нечистая сила.
  • Работать — можно навлечь беду на семью.
  • Смотреться в зеркало — темные силы могут забрать энергию.
  • Носить украшения – они приманят нечистую силу.

Народные приметы 20 июля

  • В Ильин день до обеда лето, а после обеда – осень.
  • Пошел дождь — два ближайших месяца будут холодными.
  • Осадков нет — еще шесть недель дождей не будет.
  • Гром звучит гулко — пройдет сильный ливень.

У кого именины 20 июля

Сегодня именины празднуют Илья, Афанасий, Алексей, Сергей, Иван и Петр.

Праздники и события 20 июля

  • День работников металлургической и горнодобывающей промышленности в Украине
  • Международный день шахмат
  • Международный день торта (International Cake Day)
  • День освоения космоса (Space Exploration Day)
  • Всемирный день прыжка
  • День без купальников

Напомним, что в этом месяце есть ряд интересных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых дат и выходных на июль 2025 года.

Ранее сообщалось, что 24 июля по старому стилю отмечается день Ольги. Мы рассказывали, как святую нужно поздравлять по-новому.

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#Традиции #Праздники #Запреты #Церковный праздник