Что строго запрещено делать в день пророка Ильи 20 июля, чтобы не навлечь беду

Узнайте, что можно и нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святого

В пятницу, 20 июля, согласно церковному календарю, православные верующие и греко-католики чтят память библейского ветхозаветного пророка Илью. По старому стилю святого вспоминают 2 августа.

Илья родился в IX веке до нашей эры в Фесвии Галаадской (современная Иордания). Он с раннего детства твердо знал, что его путь – служение Богу. В зрелом возрасте пророк встал на защиту веры, выступив против израильского царя-идолопоклонника Ахава.

Однажды Илья изрек, что единственный истинный Бог накажет землю засухой — и пророчество сбылось. Лишь после этого люди признали силу Божью, и на землю снова пролился дождь. Согласно Библии, пророк Илия совершил много чудес и исцелений, а за свою непоколебимую веру был взят на небо в огненной колеснице.

В Ильи день в храмах проходят литургии и особые богослужения. В этот день христиане приходят в церковь и обращаются с молитвой к святому. У Ильи просят обильный урожай, мир в семье и мирное небо.

Примечательно, что в народных поверьях пророка Илью отождествляют с восточнославянским богом Перуном — властелином грома, молний и дождей. Оба считаются защитниками плодородия и покровителями урожая.

Восточнославянский бог Перун. Фото: pinterest.com

Что нельзя делать 20 июля

Купаться — нечистая сила на дно затащит.

Впускать в дом бродячих кошек и собак — в них может таиться нечистая сила.

Работать — можно навлечь беду на семью.

Смотреться в зеркало — темные силы могут забрать энергию.

Носить украшения – они приманят нечистую силу.

Народные приметы 20 июля

В Ильин день до обеда лето, а после обеда – осень.

Пошел дождь — два ближайших месяца будут холодными.

Осадков нет — еще шесть недель дождей не будет.

Гром звучит гулко — пройдет сильный ливень.

У кого именины 20 июля

Сегодня именины празднуют Илья, Афанасий, Алексей, Сергей, Иван и Петр.

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