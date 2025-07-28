Магнітна буря стихла? Що прогнозують наприкінці липня

Геомагнітний шторм раптово знизив свою силу

Очікувана магнітна буря все ж таки відбулась 27 липня і вже наступного дня, 28 липня, завершилась. Астросиноптики поділились прогнозом, чи очікуються нові шторми на Землі найближчими днями.

На сайті Meteoagent було оновлено графік сонячної активності. Він складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу.

Тож, нині, 28 липня, Земля відпочиває від магнітної бурі, адже тримається низька сонячна активність в 1,2 бала. Така геомагнітна "тиша" передбачається і протягом 29-30 липня.

Магнітні бурі

Нагадаємо, що на початку минулого тижня, 22 липня, розпочалась магнітна буря в 5,3 бала, тобто сильна. Пізніше вона сягнула 6 балів, хоча вже 25 липня опустилась до "середньої" в 4 бали. Однак 26 та 27 липня знову виросла до "червоного" рівня в 5 балів.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що дощі з грозами очікуються в більшості областей України наприкінці липня. Хоча місцями прогнозується сильна спека, адже температура може сягати 37 теплих градусів.