Солнце не дремлет. Ожидается ли в ближайшее время магнитная буря

Есть вероятность, что штормить начнет в ближайшее время

Хотя на Земле пока нет магнитной бури, ученые прогнозируют, что она может начаться еще до конца суток. Ее сила, вероятно, достигнет класса G1 или 5 баллов.

В воскресенье, 27 июля, возможна геомагнитная буря класса G1 или 5 баллов, когда ожидается, что незначительный выброс корональной массы (СМЕ) ударит по магнитному полю Земли. Наблюдателям за небом в высоких широтах следует быть внимательными, ведь ожидаются полярные сияния, как сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Между тем, по данным обновленного графика солнечной активности на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас солнечная активность находится на низком уровне в 1,6 балла.

Такая геомагнитная погода прогнозируется и 28-29 июля.

Будут ли магнитные бури в эти дни

Однако этот прогноз не окончательный, ведь погода на светиле может меняться каждые 10 минут. А потому, если сейчас нет магнитной бури, то это не значит, что она точно не начнется до конца суток.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких регионах Украины в конце июля ожидаются дожди.