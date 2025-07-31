Категорически не делайте этого 31 июля, чтобы деньги не "утекали" из вашего дома

Не забывайте о важных традициях и запретах этого дня

В четверг, 31 июля, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святого Евдокима Каппадокиянина. По старому стилю этот праздник припадал на 13 августа.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Евдоким Каппадокиянин — это христианский святой, который родился в IV веке и происходил из знатной и семьи. Он служил при императорском дворе и был известен своей праведной жизнью, смирением и добротой. Умер молодым, в 33 года, но еще при жизни прославился как человек святой жизни. Его мощи позже были признаны нетленными, а сам он почитается как образец христианской добродетели.

Что можно делать 31 июля:

В этот день верующие могут посетить храм и помолиться о семейном благополучии;

День благоприятен для наведения порядка в доме, ремонта, мелких хозяйственных дел;

Этот день подходит для закладки фундамента под важные начинания, особенно те, что касаются помощи другим, благотворительности или заботы о близких.

Что можно и нельзя делать 31 июля

Что нельзя делать 31 июля:

Сегодня нельзя ругаться и ссориться, потому что скандалы в этот день могут "призвать" болезни или неудачи на семью;

Не стоит отказывать в помощи. Особенно плохо отказывать тем, кто просит еды или совета;

Нельзя браться за тяжелую физическую работу. Согласно традиции, этот день не предназначен для изнурительного труда — это может привести к проблемам со здоровьем;

Запрещено выносить мусор после захода солнца. В народе верили, что вместе с мусором можно "вынести" счастье и благополучие из дома;

Не рекомендуется стричь волосы и ногти. Существовало поверье, что это может ослабить защиту человека, сделав его уязвимым перед болезнями;

Нельзя брать и давать деньги в долг. Считается, что это приведет к постоянным потерям и "утеканию" денег из дома.

Ранее "Телеграф" делился посевным календарем на июль 2025 года. Во второй месяц лета есть благоприятные и неблагоприятные дни для огородных работ. Планируя посадку, учитывайте этот фактор.