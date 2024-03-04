"Любит есть россиян на завтрак": друга Украины боятся назначать на важную должность в ЕС

Назначение Каллас уже обсуждают несколько месяцев

В Евросоюзе существуют разногласия по поводу назначения премьер-министра Эстонии Каи Каллас на должность верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности. Некоторые боятся её резкой риторики в отношении РФ.

Об этом пишет Politico. Сообщается, что в ЕС уже несколько месяцев обсуждают, что премьер Эстонии может заменить действующего главу европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Высокопоставленные европейские чиновники ожидали, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержит ее на руководящий пост", — говорится в материале.

Однако не все верят, что у нее есть шанс. Один из анонимных представителей ЕС в комментарии журналистам заявил, что идея назначения Каллас на должность главного дипломата ЕС "остается чувствительной" в некоторых столицах ЕС.

"Я не думаю, что Франция и Германия согласятся на это, по тем же причинам, по которым она не подходила для работы в НАТО. Неужели мы действительно назначим на эту должность человека, который любит есть россиян на завтрак?" — пояснил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Генштаб Франции предлагал НАТО обсудить отправку войск в Украину.