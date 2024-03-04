"Любить їсти росіян на сніданок": друга України бояться призначати на важливу посаду в ЄС

Призначення Каллас вже обговорюють кілька місяців

У Євросоюзі існують розбіжності щодо призначення прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас на посаду верховного представника ЄС з питань закордонних справ та безпекової політики. Деякі бояться її різкої риторики щодо РФ.

Про це пише Politico. Повідомляється, що в ЄС уже кілька місяців обговорюють, що прем’єр Естонії може замінити чинного голову європейської дипломатії Жозепа Борреля.

"Високопоставлені європейські чиновники очікували, що президент Франції Еммануель Макрон підтримає її на керівну посаду", — йдеться у матеріалі.

Однак не всі вірять, що вона має шанс. Один з анонімних представників ЄС у коментарі журналістам заявив, що ідея призначення Каллас на посаду головного дипломата ЄС "залишається чутливою" у деяких столицях ЄС.

"Я не думаю, що Франція та Німеччина погодяться на це, з тих же причин, з яких вона не підходила для роботи в НАТО. Невже ми дійсно призначимо на цю посаду людину, яка любить їсти росіян на сніданок?" — пояснив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Генштаб Франції пропонував НАТО обговорити відправку військ до України.