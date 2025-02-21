Бетербиев — Бивол 2: онлайн-трансляция церемонии взвешивания боксеров (видео)

Боксеры проведут финальные дуэли взглядов перед своими поединками 22 февраля

В пятницу, 21 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет официальная церемония взвешивания боксеров-участников вечера бокса 22 февраля. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию вечера бокса Бетербиев — Бивол 2.

Видео церемонии взвешивания в Эр-Рияде будет доступно на YouTube-канале DAZN Boxing. Начало мероприятия — в 20:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция церемонии взвешивания участников шоу Бетербиев — Бивол 2

Напомним, в первом поединке, который состоялся в октябре 2024 года, Бетербиев одолел Бивола решением большинства судей, однако в сети считают, что Дмитрий как минимум не проиграл тот бой. Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть реванш, а также делился прогнозом букмекеров на вторую чемпионскую "дуэль".

Лучшие моменты боя Бетербиев - Бивол

Накануне стартовала медиа-неделя шоу Бетербиев — Бивол 2. 18 февраля боксеры поучаствовали в официальной церемонии прибытия в Эр-Рияд, а на следующий день бойцы провели открытые тренировки. 20 февраля на официальной пресс-конференции стало известно, что один из хедлайнеров шоу Даниель Дюбуа заболел и не сможет защитить титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.