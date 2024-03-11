Орбан отправился к Трампу в США без жены, с ним поехал другой член семьи: появились подробности (фото)

Венгерский лидер сам оплатит расходы на поездку члена семьи

Во время визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в имение экс-президента США Дональда Трампа его сопровождала младшая дочь. Прессслужба министра объяснила, почему вместо жены лидера присутствовала Флора.

Об этом пишет 24.hu. По запросу издания подробности рассказал руководитель пресс-службы премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши.

Он не озвучил причину, почему именно супруга главы правительства Венгрии Анико Левае не смогла сопровождать премьер-министра. Но акцентировал, что за поездку дочери Флоры не будут платить деньги из бюджета.

Виктор Орбан с дочерью

"Поскольку Виктора Орбана не могла сопровождать жена, его выручила дочь, которая поехала с ним на встречу с супругами Трампов", – отметил Хаваши.

По его словам, Орбан сам оплатит расходы на поездку своей 19-летней дочери, согласно правилам, применяемым в таких случаях.

Напомним, что в пятницу, 8 марта, Орбан отправился в США для встречи с Дональдом Трампом в его резиденции в Мар-а-Лаго в штате Флорида. После встречи состоялся ужин и концерт.

Впоследствии венгерский лидер подчеркнул, что Трамп намерен достичь мира между Россией и Украиной. Орбан добавил, что партия политика уже препятствует выделению финансирования для Украины, а в случае победы вообще не даст ей "ни копейки".

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