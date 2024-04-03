Скандал в Германии: украинский посол "проехался" по известной газете, та ответила

Редакция также высказала свое мнение

Посол Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал немецкую газету Berliner Zeitung заявив, что та искажает правду о войне России против Украины. В свою очередь редакция и издатели ответили на слова посла.

Макеев отметил, что что после начала полномасштабной войны в Украине Berliner Zeitung взяло на работу бывших сотрудников кремлевских медиа. Соответствующие заявления были опубликованы на его странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

"Будь то Russia Today, Ruptly или РИА Новости — после 24 февраля 2022 года Berliner Zeitung стало работодателем для бывших сотрудников российских госСМИ. Хотя при этих людях и их прежних местах вряд ли можно говорить о журналистике", — говорится в сообщении.

По словам посла, газета регулярно отмечает его в публикациях со статьями, которые в частности любят распространять в российском посольстве, поскольку в них настолько искажается правда о российской агрессивной войне.

В свою очередь редакция и издатели газеты Berliner Zeitung выразили резкий протест против критики со стороны посла. Об этом пишет Welt.

"Мы удивлены неудачным сообщением, поскольку до этого сообщения на Х не было ни одной прямой жалобы от посла в редакцию Berliner Zeitung. Мы ожидаем, что посол Украины будет уважать свободу прессы в европейской демократии", — отметили в редакции.

Главный редактор и издатель подчеркнули, что они решительно выступают против личной клеветы на отдельных коллег.

"Мы расцениваем абсолютно безосновательные нападки на поименно названных редакторов и авторов как попытку запугивания, а следовательно, как посягательство на свободу прессы", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале марта 2024 Минобороны Германии оконфузилось со своей "защитой". Обозреватель BILD назвал ситуацию нелепой.