"Европа смертна": Маркон на фоне войны в Украине сделал громкое заявление

Лидер Франции призвал европейские страны к созданию независимой системы обороны

Странам Европы не стоит быть слишком наивными, иначе им грозит верная гибель. Такое предупреждение французский президент Эммануэль Макрон.

Об этом он заявил во время своего выступления в университете Сорбонна. Подробности передает Politico.

Лидер Франции отметил, что если Европа хочет выжить, то должна реагировать быстро. "Мы должны осознать, что Европа смертна и может умереть. Все зависит от нашего выбора. Этот выбор нужно делать сейчас", — акцентировал он.

Эммануэль Макрон считает, что враждебность РФ, отсутствие интереса со стороны США и конкуренция c Китаем могут превратить Евросоюз в "маргинализованное" сообщество.

"Эра, когда ЕС покупал энергию и удобрения у РФ, передавал свое производство Китаю и зависел от США в плане безопасности, закончилась", — констатировал французский президент.

Он призвал европейских лидеров готовиться к "масштабным стратегическим решениям" в сфере безопасности и экономики. Макрон подчеркнул, что теперь для интересов Европы нужно много протекционизма. В связи с этим он призвал европейские страны к созданию независимой системы обороны. Лидер Франции подчеркнул, что ЕС должны уметь обороняться и без помощи США.

По мнению Макрона, армиям стран-членов ЕС объединяться не обязательно, но у них должны быть общие цели. Одна из них — создание общеконтинентального противоракетного щита.

Кроме того, он отметил, что Китай, и США "больше не уважают правила" международной торговли. Поэтому жизненно важно, чтобы ЕС боролся сам за себя. "Мы не можем быть единственными, кто соблюдает правила, — сказал он, — мы слишком наивны".

Макрон также заявил, что одним из самых больших рисков для выживания Европы является ее же деморализация.

"Европа может умереть сама по себе. Риск в том, что мы все привыкли недооценивать самих себя", — констатировал французский президент и, призвал граждан Европы вспомнить ценности, которые сделали их особенными.

"Мы не такие, как все остальные и никогда не должны забывать об этом. Это не просто земля, это концепция человечества", — подчеркнул он.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия в будущем, по мнению НАТО, может открыть второй фронт. На этот раз целью могут стать страны Европы.