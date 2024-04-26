Украинца жестоко избили в Варшаве и забрали почти 2 млн злотых: у следствия есть вопросы

В польской столице растет уровень преступности

В центре Варшавы, где ранее сообщали об убийстве четырех человек, неизвестные злоумышленники в масках напали на 58-летнего украинца. Мужчину жестоко избили и украли у него более 1.7 млн злотых.

Об этом сообщает издание In Poland. Сейчас нападающих разыскивает полиция, а мужчину с серьезными телесными повреждениями доставили в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

"Уголовное расследование по этому делу ведет прокуратура Варшавы-Средгорода, который сосредоточен на выявлении и привлечении к ответственности злоумышленников", — заявил представитель центральной полиции Якуба Пациняка.

Событие произошло на ул. Кошикова, в центре Варшавы

Отмечается, что гражданин Украины в пункте обмена валюты конвертировал 400 тысяч евро в злотые и возвращался в квартиру в многоквартирном доме по ул. Кошикова, когда на него напали неизвестные. Вероятно, злоумышленники некоторое время следили за мужчиной, прежде чем напасть. В настоящее время следствие рассматривает разные версии и, как уже отмечалось, ищет нападающих.

"Этот ужасный инцидент вызвал серьезную обеспокоенность среди общественности, особенно в условиях растущей криминальной активности в регионе. Люди требуют от власти немедленных мер", — пишет издание.

В то же время, как сообщает издание Wiadomosci, 58-летний мужчина сказал следователям, что деньги поступили от продажи недвижимости в Украине. Полиция под контролем прокуратуры будет проверять эту зацепку, ведь о ввозе такого количества валюты в страну нужно обязательно сообщать на границе.

"Это дело может иметь двойное дно", — отметил в интервью WP один из следователей, работающий над делом.

Вместе с тем сообщается, что преступность в Варшаве становится все большей проблемой, и общественность требует эффективных мер от власти "для предотвращения подобных инцидентов в будущем."

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в центре Варшавы изнасиловали женщину. При этом одни издания утверждали, что это была украинка, другие — гражданка Беларуси.