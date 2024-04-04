Угнал и разбил авто, скрылся на скутере в другую область: невероятные приключения подростка с Тернопольщины

Этому юноше явно не было грустно

На днях в Винницкой области серьезно накриминалил подросток с Тернопольщины. Он за один день совершил несколько краж и даже попал в ДТП.

К счастью, ребенок не пострадал. Подробности происшествия рассказывают в пресс-службе полиции области.

Подробности случая

Юноша приехал с Тернопольской области в город Бершадь Винницкой области. Сначала он угнал автомобиль Иж-2126, находившийся на территории СТО. Но долго он не поездил — совсем скоро парень попал в ДТП, ведь не справился с управлением. Он врезался в гараж и скрылся с места ДТП.

Но на этом его приключения не закончились — он залез в частный двор и украл из припаркованного там автомобиля рюкзак с деньгами. Внутри было 45 тысяч гривен, которые семья отложила для захоронения умершего родственника. С этой суммы часть он потратил, купив скутер.

Действия молодого человека были зафиксированы камерами видеонаблюдений, благодаря которым оперативникам райуправления полиции Гайсина удалось быстро разыскать и поймать малолетнего преступника. 15-летнего парня поместили в изолятор временного содержания. Согласно уголовному производству по двум статьям — кража и незаконное завладение ТС — юноша может получить до 8 лет заключения.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве водитель Ford совершил "гениальную" аварию. Он нарушил несколько правил дорожного движения и разбил три автомобиля.