"Хочуть перенести війну до Європи": Росія влаштувала на Заході масштабну диверсійну кампанію

Росіяни хочуть саботувати постачання західної допомоги Україні

Західні розвідки відстежують зростання кількості диверсій низького рівня біля Європи. На їхнє переконання, це є частиною російської кампанії з підриву надання допомоги Україні.

Про це пише The New York Times. Зазначається, що до цих операцій належать підпали складів, фабрик та магазинів по всій Європі, а також підготовка нападів на військові бази США.

У матеріалі йдеться, що представники спецслужб не вірять у те, що ці дії випадкові, а пов’язують їх у єдину кампанію щодо уповільнення постачання зброї ЗСУ та створення видимості опозиції діям щодо підтримки України. Також вони зазначають, що всі деструктивні дії очолюють російська військова розвідка (ГРУ).

Західні спецслужби зазначають, що деякі з цих нападів хоч і не пов’язані з війною безпосередньо, але мають на меті посіяти страх серед європейців, а заразом підвищити безпеку всього ланцюжка постачання, що збільшить пов’язані з цим витрати.

Про це публічно заявляли і деякі європейські лідери на кшталт прем’єрів Естонії Каї Каллас, Польщі Дональда Туска та Норвегії Йонаса Гар Сторе. Зазначається також, що на тлі цього посли країн НАТО мають намір провести зустріч та обговорити диверсійну кампанію Росії у Європі.

Диверсії на території європейських країн кремлівські агенти здійснюють з 2014 року, однак у 2022 році європейські розвідки змогли підірвати діяльність російської мережі, через що вона була поставлена на паузу. Однак тепер її роботу знову було відновлено.

"Вони (росіяни, — ред.) хочуть перенести війну до Європи, але не хочуть війни з НАТО. Тому вони роблять усі ці речі, яких не вистачає звичайним атакам", — зазначила колишній співробітник американської розвідки Андреа Кендалл-Тейлор.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ писали, що активність російської шпигунської мережі в Європі така ж висока, як і за часів Холодної війни.