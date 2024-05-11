В Чехии объявили в розыск целого генерала российской разведки: в чем его обвиняют

Тогда в результате инцидента погибли люди

В Чехии объявили в розыск генерала российского Главного разведывательного управления Андрея Аверьянова. Он подозревается в причастности к организации взрывов на складах с боеприпасами в чешском городе Врбетице в 2014 году.

Об этом сообщает агентство Radio Prague International. Отмечается, что виновными считают его подчиненных.

Следствию удалось установить вину офицеров подразделения Аверьянова — Анатолия Чепигу и Александра Мишкина — в организации взрывов на складах. В результате инцидента погибли два человека.

Аверьянова объявили в розыск

По данным следствия, супруги Елены и Николая Шапошниковых предоставили информацию о боеприпасах на складах Аверьянову. Шпионы России получили чешские паспорта и совершали разведывательные действия на территории страны. Как следствие, от них же объявленный в розыск генерал получил документы, чтобы иметь возможность попасть на склад во Врбетице.

Более того, иностранное издание отмечает, что сотрудников Андрея Аверьянова также подозревают в отравлении Сергея Скрипача в 2018 году.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за работы крупной агентурной сети России в Европе Великобритания приняла решение выслать российского атташе по обороне. Также страна решила, что лишит дипломатического статуса некоторых объектов и ограничит продолжительность российских дипломатических виз.