Нобелевские лауреаты призвали не признавать Путина президентом: кто подписал письмо

Среди лауреатов была и глава украинского "Центра гражданских свобод"

Против режима российского диктатора Владимир Путина подписали открытое письмо 39 лауреатом Нобелевской премии. Среди них ученые, экономисты, писатели и многие другие.

Лауреаты призвали мировых лидеров увеличить поддержку Украины в ее противостоянии российскому вторжению защитить политзаключенных в России, а также не признавать Путина законно избранным президентом. Текст письма публикует издание "Т-инвариант"

Среди подписавших открытое письмо — белорусская писательница Светлана Алексиевич и глава украинского "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук.

"Мы, ученые всего мира, призываем политических лидеров со всей силой выступить за мир, прогресс и права человека. Как члены международного научного сообщества мы глубоко обеспокоены тем, что научному прогрессу угрожают диктаторы, подавляющие интеллектуальную свободу, особенно тогда, когда глобальное сотрудничество столь важно на фоне пандемий, изменения климата и экзистенциальной угрозы оружия массового уничтожения", — говорится в тексте письма.

К чему призывают лауреаты

Существенно увеличить помощь Украине.

Поддержать права человека и демократическую оппозицию в России.

Делегитимировать незаконное удержание власти в России Путиным.

Усилить поддержку граждан России, которым угрожают репрессии из-за их демократических и антивоенных политических убеждений и которые нуждаются в убежище.

Поддержать российские демократические антипутинские организации, в том числе независимые российские СМИ, роль которых в изменении режима является критической.

Кто подписал письмо

Светлана Алексиевич — лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 г.

Гарви Джеймс Альтер — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2020 г.

Франсуаза Барре-Синусси — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2008 г.

Томас Роберт Чех — лауреат Нобелевской премии по химии 1989 г.

Элиас Джеймс Кори — лауреат Нобелевской премии по химии 1990 г.

Ширин Эбади — лауреат Нобелевской премии мира 2003 г.

Шелдон Ли Глэшоу — лауреат Нобелевской премии по физике 1979 г.

Кэрол В. Грейдер — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2009 г.

Роальд Хоффманн — лауреат Нобелевской премии по химии 1981 года.

Луи Дж. Игнарро — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1998 г.

Эльфрида Елинек — лауреат Нобелевской премии по литературе 2004 г.

Такааки Кадзита — лауреат Нобелевской премии по физике 2015 г.

Роджер Д. Корнберг — лауреат Нобелевской премии по химии 2006 г.

Ференц Крауш — лауреат Нобелевской премии по физике 2023 г.

Брайан К. Кобилка — лауреат Нобелевской премии по химии 2012 г.

Родерик Маккиннон , лауреат Нобелевской премии по химии 2003 г.

Барри Дж. Маршалл — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2005 г.

Джон К. Мэзер — лауреат Нобелевской премии по физике 2006 г.

Мишель Майор — лауреат Нобелевской премии по физике 2019 г.

Мэй-Бритт Мозер — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2014 г.

Эдвард Ингьяльд Мозер — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2014 г.

Герта Мюллер — лауреат Нобелевской премии по литературе 2009 г.

Пол Нерс — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2001 г.

Джеймс Пиблз — лауреат Нобелевской премии по физике 2019 г.

Уильям Д. Филлипс — лауреат Нобелевской премии по физике 1997 г.

Х. Дэвид Политцер — лауреат Нобелевской премии по физике 2004 г.

Чарльз М. Райс — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2020 г.

Сэр Ричард Дж. Робертс — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1993 г.

Берт Сакманн — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1991 г.

Рэнди В. Шекман — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2013 г.

Грегг Л. Семенца — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2019 г.

Вернон Л. Смит — лауреат Нобелевской премии по экономике 2002 г.

Воле Сойинка — лауреат Нобелевской премии по литературе 1986 г.

Герардус т Хофт — лауреат Нобелевской премии по физике 1999 г.

Джек В. Шостак — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2009 г.

Дрю Вайсман — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2023 г.

Эрик Ф. Вишаус — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1995 г.

Джоди Уильямс — лауреат Нобелевской премии мира 1997 г.

Александра Матвийчук — руководитель Центра гражданских свобод, лауреат Нобелевской премии мира 2022 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после победы Путина в "выборах Путина" в России, на Западе четко высказали свою позицию. Там заявили, что эти выборы были незаконными.