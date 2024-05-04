Враг мира и спонсор российской агрессии не может получить ее

Парламентская группа Национал-либеральной партии Румынии (НЛП), одной из двух входящих в правящую коалицию страны, обратилась в Нобелевский комитет с просьбой отклонить номинацию Рубена Варданяна на Нобелевскую премию мира в 2024 году, сообщает румынский Newsweek.

Двенадцать законодателей НЛП подписали официальное письмо, которое будет отправлено в Нобелевский комитет.

Румынский член Европарламента Кристиан Терхес также направил письмо протеста в Комитет. "Я призываю вас немедленно отозвать Рубена Варданяна из списка кандидатов на Нобелевскую премию мира 2024 года. Как близкий соратник Владимира Путина, Рубен Варданян, также известный как "кошелек Путина", является врагом мира и спонсором российской агрессии на постсоветских территориях, включая агрессивную войну России против Украины, которая уже унесла сотни тысяч жизней и заставила миллионы людей покинуть свои дома", – написал он.

Европейский законодатель считает, что выдвижение на Нобелевскую премию мира человека с антимиротворческим прошлым, спонсировавшего агрессию России против суверенных государств, подрывает доверие и репутацию премии. "Я призываю вас поддерживать тех, кто действительно способствует миру, а не несправедливой войне и вторжению против других наций, таких как агрессивная война России против Украины", — заявил Терхес.

В обращении, распространенном в прессе, отмечается, что Румыния поддерживает борьбу украинского народа: "Мы, подписанты этого письма, в знак солидарности с украинским народом, просим Нобелевский комитет отозвать кандидатуру Рубена Варданяна из списка кандидатов на Нобелевскую премию мира в 2024 году. Мы считаем Рубена Варданяна врагом Украины. По данным украинского сайта "Миротворец", это лицо является спонсором российской агрессии на постсоветских территориях, пособником российско-фашистских захватчиков и террористов и соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан", – говорится в сообщении.

Законодатели отмечают, что с октября 2023 года партнерство между Румынией и Украиной было поднято на стратегический уровень. Например, румынские военные более полугода обучали украинских пилотов самолетов F-16. Румынские национал-либералы заверили в продолжении совместных усилий по поддержке Украины в интересах мира на всем европейском континенте.

Один из подписантов, Георг ПЕКИНГИНЕ, написал на своей странице в Facebook: "Как член парламента, я выражаю решительную оппозицию намерению выдвинуть на Нобелевскую премию мира человека, который поддерживает российскую агрессию в Украине. Она должна присуждаться тем, кто выступает за мир!".

Другая член парламентской группы НЛП Клаудия Бенческу напомнила, что неоправданная агрессия России против украинского народа длится уже более 2 лет. "Весь западный мир поддерживает украинский народ в его борьбе за справедливость. Мы изо дня в день являемся свидетелями преступлений и ужасов на территории соседнего народа, и нельзя допустить, чтобы люди, поддерживающие этот репрессивный режим, получали мировые номинации!", — отметила Бенческу.

В 2019 году 22 депутата Европарламента призвали ввести санкции против Варданяна, а в 2022 году 46 членов Конгресса США поддержали персональные санкции против него. Они заявили, что решение Нобелевского комитета включить лицо, "которое следует немедленно арестовать", в список кандидатов на самую престижную премию мира прямо противоречит ценностям самого Нобелевского комитета, которые он демонстрировал следующим образом:

в своем заявлении от 2 сентября 2023 г. Комитет провозглашал: "Важно и правильно продвигать как можно шире ценности и идеи, за которые выступает Нобелевская премия, — например, через четкий политический месседж, посланный в прошлом году, о награждении премией мира правозащитников России и Беларуси, а также украинцев, документирующих преступления российских военных".

политика Нобелевского комитета в 2022 году, когда на церемонию не были приглашены представители России и Беларуси, а также в 2023 году, когда приглашения представителей России, Ирана и Беларуси были отозваны после широкой публичной критики.

В июне 2023 г. по инициативе Службы безопасности Украины Варданяна внесли в украинскую базу "Миротворец" как сообщника российско-фашистских захватчиков и террористов: "Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан… подлежит немедленному задержанию и передаче правоохранительным органам". Кроме того, СБУ обвинила его в финансировании российской агрессии на постсоветских территориях.

Спустя еще два месяца бывший глава Совета безопасности армянского анклава Карабах Самвел Бабаян заявил общественному телевидению Армении, что в 2022-2023 гг. Варданян действовал как российский агент на Южном Кавказе.

Некоторые крупные международные СМИ также сообщали о связях Варданяна с Кремлем. "…Нет сомнений, что Варданян — кремлевский человек, как это признало украинское правительство, вводя против него санкции", — писал Politico.

Согласно Forbes, "Варданян пользуется благословением Москвы…". Румынский отдел американского Newsweek сообщал, что "пока ЕС и Соединенные Штаты борются за мир на Кавказе, пытаясь достичь мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном по Карабаху, российский миллиардер Рубен Варданян, представляющий интересы Кремля, призвал людей взяться за оружие".

Не менее скандальна публикация The Washington Times о связях Варданяна с режимом аятолл, особенно на фоне публичных угроз Ирана в адрес США, Великобритании, Франции и Германии из-за поддержки Израиля после нападения Ирана 13 апреля. Среди прочего TheWashington Times сообщал, что "Варданян, один из самых богатых людей России, близок к Путину".

Румынские национал-либералы, к которым, кстати, принадлежат президент Румынии и глава сената, своим обращением присоединились к 18 украинским парламентариям, направившим 21 апреля в Комитет письмо о том, что Рубен Варданян является "врагом Украины" и "спонсором российской агрессии на постсоветских территориях". Так, политики двух европейских государств считают, что выдвижение на Нобелевскую премию мира человека, тесно связанного с двумя диктаторскими режимами, проводящими агрессивную военную политику, выглядит не только скандальным, но даже кощунственным.