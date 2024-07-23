"Россия будет мстить": Британия намерена в сжатые сроки восстановить армию

Генерал говорит, что угроза идет не только от Москвы

Вне зависимости от исхода войны России против Украины российский диктатор Владимир Путин захочет отомстить европейским странам. Поэтому Великобритания должна быть готова к войне.

Об этом рассказал новый командующий вооруженными силами Британии, генерал Роли Уокер. Его слова передает Sky News.

"Когда вы начнете думать, что они (россияне, — ред) повержены, они с ревом вернутся, чтобы отомстить", — сказал Уокер.

При этом он добавил, что Россия это не единственная опасность для мира, поскольку еще существует угроза вторжения Китая на Тайвань, а также желание Ирана получить ядерное оружие и угроза для всего региона от КНДР.

Генерал отметил, что для Британии в этих условиях крайне необходимо восстановить свою реальную боевую мощь, которая будет способна быть удерживающим фактором для сдерживания потенциальных конфликтов. Вместе с тем, он подчеркнул, что Запад не находится на "неизбежном пути" к войне.

Уокер сообщил журналистам, что его целью является удвоение потенциала армии до 2027 года, что включает в себя существенное наращивание численности войск, а также применения новейших технологий вроде автономного оружия и искусственного интеллекта.

"Если мы сможем удвоить, а затем и утроить нашу боевую мощь, британские сухопутные войска смогут уничтожить любые силы, превосходящие их по численности как минимум в три раза", — добавил генерал.

Стоит отметить, что заявление Уокера прозвучало спустя несколько дней после первого публичного выступления бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла Украины в Британии Валерия Залужного. В своей речи он предупредил Запад об угрозе и призвал свободный мир наконец проснуться.