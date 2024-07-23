"Россия будет мстить": Британия намерена в сжатые сроки восстановить армию
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Генерал говорит, что угроза идет не только от Москвы
Вне зависимости от исхода войны России против Украины российский диктатор Владимир Путин захочет отомстить европейским странам. Поэтому Великобритания должна быть готова к войне.
Об этом рассказал новый командующий вооруженными силами Британии, генерал Роли Уокер. Его слова передает Sky News.
"Когда вы начнете думать, что они (россияне, — ред) повержены, они с ревом вернутся, чтобы отомстить", — сказал Уокер.
При этом он добавил, что Россия это не единственная опасность для мира, поскольку еще существует угроза вторжения Китая на Тайвань, а также желание Ирана получить ядерное оружие и угроза для всего региона от КНДР.
Генерал отметил, что для Британии в этих условиях крайне необходимо восстановить свою реальную боевую мощь, которая будет способна быть удерживающим фактором для сдерживания потенциальных конфликтов. Вместе с тем, он подчеркнул, что Запад не находится на "неизбежном пути" к войне.
Уокер сообщил журналистам, что его целью является удвоение потенциала армии до 2027 года, что включает в себя существенное наращивание численности войск, а также применения новейших технологий вроде автономного оружия и искусственного интеллекта.
"Если мы сможем удвоить, а затем и утроить нашу боевую мощь, британские сухопутные войска смогут уничтожить любые силы, превосходящие их по численности как минимум в три раза", — добавил генерал.
Стоит отметить, что заявление Уокера прозвучало спустя несколько дней после первого публичного выступления бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла Украины в Британии Валерия Залужного. В своей речи он предупредил Запад об угрозе и призвал свободный мир наконец проснуться.