"Росія мститиме": Британія має намір у стислі терміни відновити армію

Генерал каже, що загроза йде не лише від Москви

Незалежно від закінчення війни Росії проти України російський диктатор Володимир Путін захоче помститися європейським країнам. Тому Велика Британія має бути готова до війни.

Про це розповів новий командувач збройних сил Британії, генерал Ролі Вокер. Його слова передає Sky News.

"Коли ви почнете думати, що вони (росіяни, — ред) повалені, вони з ревом повернуться, щоб помститися", — сказав Вокер.

При цьому він додав, що Росія це не єдина небезпека для миру, оскільки ще існує загроза вторгнення Китаю на Тайвань, а також бажання Ірану отримати ядерну зброю та загроза для всього регіону від КНДР.

Генерал зазначив, що для Британії в цих умовах конче необхідно відновити свою реальну бойову міць, яка буде здатна бути стримувальним фактором для недопущення потенційних конфліктів. Водночас він наголосив, що Захід не перебуває на "неминучому шляху" до війни.

Уокер повідомив журналістам, що його метою є подвоєння потенціалу армії до 2027 року, що включає істотне нарощування чисельності військ, а також застосування новітніх технологій на кшталт автономної зброї та штучного інтелекту.

"Якщо ми зможемо подвоїти, а потім і потроїти нашу бойову міць, британські сухопутні війська зможуть знищити будь-які сили, які перевищують їх за чисельністю щонайменше втричі", — додав генерал.

Варто зазначити, що заява Уокера пролунала за кілька днів після першого публічного виступу колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України в Британії Валерія Залужного. У своїй промові він попередив Захід про загрозу і закликав вільний світ нарешті прокинутися.