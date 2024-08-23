Моди впервые приехал в Украину: что известно о визите главы индийского правительства (видео)

Прибытие в Киев совпадает с Днем государственного флага Украины — в канун Дня независимости Украины

В пятницу, 23 августа, премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Киев с официальным визитом. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Первыми о прибытии главы индийского правительства написали ряд иностранных СМИ. Также в сети уже опубликован ролик с кортежем, который двигается по одной из центральных улиц украинской столицы.

В частности, The Times of India пишет, что Моди в отеле Hyatt Regency в Киеве встретился с индийской диаспорой.

Ведущий телеканала "Эспрессо", общественный деятель Андрей Смолий пишет, что официальная цель визита – укрепление экономических связей. Однако одной из ключевых тем переговоров называют формулу мира.

"Укразализниця" также опубликовала видео с прибытием Моди в Киев. Там отметили, что перед визитом Нарендра Моди назвал Индию "другом и партнером" Украины и выразил надежду на "скорое восстановление мира" и углубление "индийско-украинской дружбы".

Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину. Соответственно, Моди впервые в Киеве с начала полномасштабной российско-украинской войны. Кроме того, его прибытие в Киев совпадает с Днем государственного флага Украины – в канун Дня независимости Украины.

В Украину, по информации Bloomberg, визит руководителя индийского правительства в Киев будет кратким. Речь идет всего о нескольких часах из-за ситуации безопасности.

Журналисты накануне узнали, что визит не будет предусматривать важные заявления, но запланированы некоторые договоренности. В частности, в сфере сельского хозяйства и обороны. Индия является крупнейшим импортером оборудования и систем вооружения, и Моди хочет изменить эту ситуацию, стимулируя отечественное производство оборонной продукции.

При этом сам премьер-министр Индии в преддверии поездки призвал к "восстановлению мира" и анонсировал, что "поделится перспективами окончания войны Украины с Россией".

"Этот визит станет возможностью развить предыдущие дискуссии и углубить индийско-украинскую дружбу. Мы также поделимся перспективами мирного разрешения конфликта, который продолжается в Украине. Как друг и партнер мы надеемся на скорейшее восстановление мира и стабильности в регионе", — написал он в соцсети Х перед визитом.

Зеленский и Моди проведут переговоры, в ходе которых обсудят вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Ранее Телеграф писал, что в США захотели сотрудничества с Индией после визита Моди к российскому диктатору Путину.