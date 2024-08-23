У Польщі скандал із поставками генераторів Україні: під підозрою чиновник, нагороджений Зеленським

Він відіграв важливу роль у допомозі нашій країні

У Польщі виник корупційний скандал довкола постачання генераторів Україні. Під підозрою опинився чиновник, який отримав орден від президента України Володимира Зеленського.

У четвер, 22 серпня, було оголошено заочний арешт щодо колишнього глави Урядового агентства стратегічних резервів (RARS) Міхала Кучмеровського у справі про реалізацію гранту ЄС у розмірі 114 мільйонів євро на постачання генераторів для України. Про це повідомляє РАР.

Як встановило слідство, під час проведення закупівель віддавали перевагу певним компаніям. У липні прокуратура звинуватила у перевищенні повноважень двом чиновникам, яке нібито передбачало надання пільг деяким підрядникам RARS у зв’язку з реалізацією гранту ЄС у розмірі 114 млн євро на постачання генераторів для України.

У повідомленні прокуратури не уточнювалися імена підозрюваних, але колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький написав у Х, що йдеться про колишнього президента Урядового агентства стратегічних резервів (RARS) Міхала Кучмеровського. Його місцеперебування невідоме владі, і ордер на арешт дає змогу оголосити колишнього главу RARS у розшук.

Моравецкій заявив, що Кучмеровський — чесна людина і звинувачення проти нього нібито є "актом політичної помсти" з боку нинішнього прем’єра країни Дональда Туска. Щобільше, саме Кучмеровський був автором реформи, завдяки якій RARS стала "центром реальної підтримки України", що дозволило оперативно закуповувати потрібне обладнання.

"Зрештою, саме президент RARS (Кучмеровський, — ред.), перетворив цей інститут на ефективний хаб, завдяки якому допомога для атакованої України могла швидко надходити туди, де вона була найбільш потрібна. За це, до речі, він був нагороджений президентом України Володимиром Зеленським орденом "За заслуги", — зазначив Моравецький.

Як повідомляв "Телеграф", 23 серпня до Києва з офіційним візитом прибув прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.