Почему в Германии зимой распахивают окна настежь и как это помогает не выхолодить стены

Важны не только продолжительность проветривания, но и движение воздуха и влажность

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Короткое интенсивное проветривание по немецкому принципу Stoßlüften (читается "штос-люфтен") быстро заменяет воздух, пока стены и мебель не успели сильно остыть. Окна ненадолго распахивают настежь, вместо того чтобы надолго оставлять узкую щель.

О том, как работает Stoßlüften и почему способ открывания окон влияет на сохранение тепла, рассказывает "Телеграф". Главное отличие – в скорости обмена воздуха и времени, в течение которого холод воздействует на поверхности комнаты.

Почему полностью открытое окно лучше постоянной щели

Во время Stoßlüften окно полностью открывают на короткое время, а затем закрывают. Большой проем позволяет быстрее вывести теплый влажный воздух и впустить наружный. Если открыть окна на противоположных сторонах жилья, сквозной поток ускорит этот процесс. Продолжительность зависит от разницы температур и ветра: чем интенсивнее воздухообмен, тем меньше времени требуется.

При постоянно приоткрытой форточке или откинутой створке воздух тоже обновляется, но медленнее. Холод дольше обтекает оконный проем, охлаждает откосы и прилегающую часть стены. Отопление тем временем продолжает отдавать тепло, часть которого уходит наружу. Важно не саморазмер щели, а сочетание воздухообмена и его продолжительности.

Как комната сохраняет тепло во время проветривания

Тепло накапливает не только воздух: его удерживают стены, пол, потолок и мебель. Эти массивные предметы и конструкции остывают медленнее, чем меняется температура воздуха. После короткого проветривания они остаются относительно теплыми и отдают часть накопленного тепла свежему воздуху. Система отопления также помогает вернуть комнату к привычной температуре.

Если же окно остается открытым надолго, поверхности тоже постепенно остывают. Тогда после закрытия приходится прогревать уже не только воздух, но и остывшие конструкции и вещи. Stoßlüften не устраняет потери тепла: теплый воздух все равно выходит на улицу. Принцип заключается в том, чтобы обеспечить необходимый воздухообмен без лишнего охлаждения комнаты.

Стены, пол и мебель отдают накопленное тепло свежему воздуху после закрытия окна Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Что происходит с влажностью и конденсатом

В жилище влага попадает в воздух во время дыхания, приготовления пищи, принятия душа и сушки белья. Холодный зимний воздух обычно содержит меньше водяного пара, чем теплый комнатный, даже когда на улице высокая относительная влажность. После попадания в жилище и нагревания его относительная влажность снижается. Так проветривание выносит часть накопившейся влаги наружу.

Это важно для холодных поверхностей: когда влажный воздух возле них достаточно охлаждается, водяной пар конденсируется в капли. Длительная сырость создает условия для плесени. Короткое проветривание помогает одновременно убрать лишнюю влагу и ограничить охлаждение откосов и стен. После душа или приготовления пищи воздухообмен особенно уместен; его продолжительность и частоту подбирают с учетом условий в комнате, а влажность удобно контролировать гигрометром.

Как сообщал "Телеграф", водяной пар конденсируется на металле в капли, если его поверхность холоднее точки росы.