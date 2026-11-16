Новые функции и защита данных: Артем Рудиченко об изменениях в подходах к безопасности цифровых платформ

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Развитие цифровых продуктов предполагает регулярные обновления, внедрение новых функций и интеграцию внешних сервисов. В то же время компаниям важно обеспечивать защиту персональных данных, надежность транзакций и стабильность работы платформ.

О том, как организовать эти процессы, в материале для ITC рассказал CEO Slot City Артем Рудиченко.

"При разработке новых функций важно заранее оценивать возможные риски. В частности, учитывать, какие данные будет использовать новая функция и как ее работа может оказывать влияние на пользователей", — отмечает Артем.

Если проверка выявляет критические риски, их устраняют до запуска, после чего новую функцию внедряют постепенно. Откладывать этот вопрос не стоит: по данным Veracode State of Software Security 2026 , доля организаций с уязвимостями, которые оставались неисправленными более года, выросла с 74% до 82%.

Защиту персональных данных CEO Slot City Артем Рудиченко связывает с дисциплиной доступа, при которой каждый участник процесса видит только информацию, необходимую для его задачи. Шифрование и многофакторная аутентификация укрепляют этот принцип наряду с четкими правилами. Подключение внешнего сервиса должно проходить ту же оценку рисков, что и собственная разработка, поскольку безопасность партнеров фактически становится частью безопасности платформы.

Автоматизированные инструменты также могут помогать компаниям быстрее выявлять нетипичную активность и анализировать потенциальные угрозы. В то же время оценка полученной информации и принятие важных решений остаются задачами специалистов.

Подводя итог, CEO Slot City Артем Рудиченко рассказал о важности постоянного развития защиты: "Я убежден, что безопасность цифрового продукта должна развиваться вместе с платформой. Не существует момента, когда ее можно считать завершенной".