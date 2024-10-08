Поляки могут заблокировать границу Украины на несколько месяцев, когда и где (карта)

Протесті могут начаться уже с 8 октября

Польские фермеры со вторника, 8 октября, могут приступить к блокированию движения грузовиков с польской стороны в пункте пропуска "Медика — Шегини". Акция протеста может продлиться до конца 2024 года.

"По информации от польской стороны, местные фермеры анонсировали возможную акцию протеста в виде блокировки движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Медика — Шегини" с 8 октября по 31 декабря 2024 года", — сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

Таможенники добавили, что по состоянию на 11.45 8 октября оформление транспортных средств осуществлялось в обычном режиме. Движение грузовиков через пункт пропуска "Медика — Шегини" не блокировалось.

Напомним, протесты польских фермеров на границе с Украиной продолжались с ноября 2023 года по апрель 2024 года. Главным их требованием было ограничение импорта сельхозпродукции из Украины. В частности, они настаивали на уменьшении ввоза зерновых, хотя они проходят территорию Польши транзитом. После того как ситуацию удалось уладить, однодневные протесты фермеров происходили в мае и июне.

Как сообщал "Телеграф", в сентябре президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой МИД Польши Радославом Сикорским. Глава Украины выдвинул главе МИД Польши претензии, чуть не дошло до ссоры.