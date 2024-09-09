В Плоцке пьяные поляки оскорбили украинку: им грозит тюрьма
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Конфликт пришлось решать полиции
В Польше трое пьяных местных жителей оскорбили украинку за ее национальность. Теперь им грозит три года лишения свободы.
Об этом сообщает inPoland. Отмечается, что происшествие произошло вечером 6 сентября в городе Плоцк, что к северо-западу от Варшавы.
Украинка, которая является администратором соседних апартаментов, вежливо попросила отдыхающих перепарковать автомобиль, однако услышала в ответ крики и оскорбления в свою сторону.
После этого с отдыхающими связался хозяин жилья и попросил их немедленно покинуть помещение, однако те отказались и начали вести себя агрессивно.
На место прибыла полиция, которая провела задержание двух женщин 54 и 45 лет, а также мужчины 58 лет. В номере находились еще двое жителей Плоцка, однако они вели себя спокойно.
Задержанным уже выдвинули обвинения в оскорблении за национальным признаком и теперь им предстоит ответить перед судом. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
Как сообщалось ранее, в Киеве таксист обнаружил в салоне коробку с 30 тысячами долларов, которую забыл на сиденье пассажир, и решил оставить их себе. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.