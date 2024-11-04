Санду опережает пророссийского оппонента. Как проголосовали на выборах президента в Молдове

Нынешнюю главу страны поддержало большинство молдаван

Действующий президент Молдовы Майя Санду побеждает на президентских выборах. По результатам подсчета более 99% голосов она набрала 55.41% голосов, в то время как ее пророссийский оппонент Александр Стояногло – 44.59%.

По данным Центризбиркома Молдовы, по состоянию на 10:20 понедельника, 4 ноября, подсчитано уже 99.86% голосов. Обработано 2 216 из 2 219 протоколов.

По результатам уже обработанных данных Мая Санду набрала 930 512 голосов граждан Молдовы. За ее оппонента Александра Стояногло проголосовало 748 781 избирателя.

Стоит отметить, что Майя Санду проводит прозападную политику и активно выступает за евроинтеграцию. Она возглавляет Молдову с 2020 года, с тех пор, как победила пророссийского кандидата Игоря Додона.

В выборах 2024 года Додон не участвовал, однако он поддерживал кандидата от своей Социалистической партии, бывшего генпрокурора Александра Стояногло. Хотя Стояногло называет себя проевропейским политиком, говоря о странах-партнерах, с которыми Молдова должна укреплять отношения, он называет и Россию.

Как сообщал "Телеграф", Майя Санду объявила себя победительницей выборов еще ночью, по результатам подсчета 98% голосов. Комментируя свою победу, она заявила: "мы доказали, что объединившись, можем победить тех, кто хотел поставить нас на колени".

О том, почему, несмотря на победу Санду впереди у Молдовы серьезные испытания, читайте в статье "Телеграфа": Санду победила, но над Молдовой новая угроза: что задумал Кремль на этот раз