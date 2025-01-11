"Смогут победить": Байден сделал громкое заявление о войне в Украине (видео)

Глава США обосновал свое мнение

Президент США Джо Байден, который скоро передаст управление страной своему преемнику Дональду Трампу, заявил, что, по его мнению, есть реальный шанс, что Украина может победить в войне с Россией. Такой вывод он сделал после своего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 10 января.

"Пока мы будем держать западную Европу единой, есть реальный шанс, что украинцы смогут победить. Потому что цена для России невероятно высока, более 600 тысяч погибших и раненых. Корейцы, которых они привезли, тоже имеют высокий уровень смертности. И я четко дал понять, что я предоставил все необходимые средства, которые имел полномочия предоставить как президент. И я знаю, что есть значительное количество демократов и республиканцев, считающих, что мы должны продолжать поддерживать Украину", — заявил президент США во время выступления в Вашингтоне.

Байден подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы глава России Владимир Путин получил передышку. В этом случае он восстановит силы и продолжит агрессию против Украины.

"У него есть экономические проблемы, значительные экономические проблемы, а также политические проблемы внутри страны", – добавил Байден.

Как сообщал "Телеграф", в Пентагоне подтвердили, что, несмотря на все свои обещания, администрация Байдена не успеет предоставить Украине всю обещанную военную помощь к инаугурации Трампа. По меньшей мере 3,8 млрд долларов в помощь Украине останутся "в наследство" новой администрации.