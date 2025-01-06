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Таких эмоций мы еще не видели. Нарезка "самой пикантной" ругани Зеленского из подкаста Фридмана

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Владимир Зеленский Новость обновлена 06 января 2025, 16:24
Владимир Зеленский. Фото Офис президента

Президент с трудом сдерживал свои эмоции

Трехчасовой подкаст президента Украины Владимира Зеленского с американским блогером Лексом Фридманом изрядно взволновал сеть, ведь украинский лидер местами не стеснялся использовать нецензурную брань.

По словам самого президента, ему в некоторых вопросах было трудно сдержать эмоции, а тем более на подкасте, который не так официален, как интервью. Выругался Зеленский всего несколько раз, однако в сети уже публикуют видео с самыми пикантными высказываниями.

Как Зеленский матерился в подкасте Фридмана

  • "Це х**ня". Именно так он прокомментировал поведение западных союзников накануне вторжения России в 2022 году. Эти слова также прозвучали в контексте отказов партнеров предоставлять Украине оружие и вводить против России более жесткие санкции.
  • "З голою д*пою". Говоря о Путине, Зеленский именно так объяснял Фридману, почему с российским лидером надо говорить только с позиции силы. Не обошел украинский лидер и интервью Путина американскому пропагандисту Такеру Карлсону, сказав: "Представьте себе, где Маск, технологии, Марс, искусственный интеллект, а этот стоит с голой с*кой и рассказывает о племенах".
  • "Пох*ру". Президент трижды употребил это высказывание во время обсуждения с Фридманом Будапештского меморандума. По его словам, в 2014 году меморандум не сработал, потому что всем странам-гарантерам было "пох*ру" на Украину и украинский народ.
  • "Він, бл*ть, їх з любов'ю вбивав?". Эта эмоциональная фраза прозвучала как ответ на вопрос Фридмана по поводу "любви" Путина к российскому народу в контексте упоминания Чеченских войн. Во время которых российская армия убила более миллиона человек, в основном гражданских.

Заметим, что самого Путина Зеленский нецензурными словами не называл, но от оскорбительных высказываний не отказался. Так, президент Украины называл лидера РФ "глухим", "мамонтом", а также сравнил его с Волдемортом, безносым злым колдуном из "Гарри Поттера".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский в подкасте Фридмана сказал, когда будут выборы и пойдет ли он на второй срок.

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