ЄС продовжив санкції проти РФ: що довелося запропонувати Угорщині

Раніше Угорщина блокувала продовження санкцій

Європейський Союз продовжив санкції проти Росії після поступок Угорщині в енергетичному питанні. Усі 27 країн-членів Євросоюзу погодилися зберегти обмеження проти РФ на наступні пів року.

Угорщина перестала блокувати це рішення після того, як отримала право брати участь у переговорах про транзит російського газу через Україну. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на верховну представницю ЄС з зовнішньої та безпекової політики Каю Каллас.

За словами Каллас, продовження санкцій й далі обмежуватиме доходи Москви для фінансування війни. "Міністри закордонних справ ЄС щойно погодилися знову продовжити санкції проти Росії. Це продовжить позбавляти Москву доходів для фінансування її війни. Росія повинна заплатити за шкоду, яку вона завдає", — сказала Кая Каллас.

Як повідомляє видання, ЄС пішов на поступки Угорщині в питаннях енергетики, і та розблокувала продовження санкцій. Зокрема, Європейська Комісія пообіцяла залучити Угорщину та Словаччину до обговорень з Україною щодо постачання газу через українську газотранспортну систему.

Як відомо, Угорщина раніше блокувала продовження санкцій від грудня 2024 року. Спершу прем'єр-міністр Віктор Орбан пояснював це очікуванням вступу на посаду президента США Дональда Трампа. Пізніше Будапешт висунув вимоги щодо енергетичної безпеки.

Єврокомісія також планує звернутися до України щодо гарантій збереження транспортування нафти до ЄС нафтопроводом.

Санкційний пакет проти Росії діятиме до 31 січня 2025 року. Обмеження охоплюють торгівлю, технології, товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші. Також заборонено імпорт російської нафти морським шляхом, відключено російські банки від SWIFT та призупинено роботу прокремлівських ЗМІ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як олігархи Путіна обходять санкції Заходу. Євросоюз загруз у своїх законодавчих нормах про відсоток акцій і вплив на компанії.