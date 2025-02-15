Пел для Путина и поддержал аннексию Крыма. Итальянский певец уже готовится выступать на концерте "в честь мира" в Москве

О подготовке концерта певцу якобы сообщил организатор мероприятий из Москвы

Итальянский певец Аль Бано Карризи сообщил, что уже якобы получил приглашение выступить в Москве на так называемом "концерте за мир". По его словам, это должно произойти в конце августа или начале сентября на Красной площади в Москве.

Об этом артист заявил в интервью для издания "ANSA". В своих высказываниях он ссылался на сообщения россиянина, ранее организовывавшего его выступления в РФ.

"Я получил отличное сообщение от человека, который был моим импрессарио в России, благодаря ему я четырежды пел для Путина. Он сказал мне: готовься, в конце августа или начале сентября мы сделаем концерт за мир", – сообщил Аль Бано.

В своих суждениях он отметил, что ориентируется на новости о телефонном разговоре Путина и Трампа и считает, что какие-то шаги по установлению мира уже были сделаны. А подготовку к "концерту" он назвал "грандиозной новостью".

"Я говорю то, что передал мне мой импрессарио. И поскольку он никогда не ошибался в наших рабочих отношениях, то и на этот раз все будет так", — добавил он.

Аль Бано известен своей пророссийской позицией. В 2014 году он поддержал аннексию Крыма Россией и не раз выражал восхищение политикой президента РФ Владимира Путина. В 2015 году певец вместе с Тото Кутуньо, Рикардо Фольи и группой "Ricchi e Poveri" через YouTube-канал "Amici di Putin In Italia e nel mondo" поздравил Путина с Днем рождения. А в 2018-м в интервью Corriere della Sera снова восхвалял российского президента, назвав его "великим".

Из-за таких высказываний в 2019 году Министерство культуры Украины внесло Аль Бано в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Его имя появилось в списке 6 марта под номером 48.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году артист заявил, что был "большим поклонником Путина", но тот его "удивил" нападением на Украину, которую певец назвал "маленькой страной". А уже в ноябре 2024 он публично заявил, что ждет возможности выступить не только на Красной площади в Москве, но и в населенных пунктах оккупированного Донбасса.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о Кирилле Дмитриеве — вероятном члене переговорной группы, которого Путин хочет привлечь к процессам переговоров о войне в Украине.